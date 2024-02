Ludovica Valli, il battesimo del figlio Otto Edoardo

Foto Instagram @valliludovica

Ludovica Valli ha battezzato il figlio Otto Edoardo, avuto il 9 febbraio del 2023 con Gianmaria Di Gregorio.

"10 febbraio 2024. Il tuo Santo Battesimo, Otto Edoardo", ha scritto l'influencer su Instagram, aggiungendo un cuore a corredo di alcuni scatti della cerimonia, in cui è immortalata con il compagno, il loro secondogenito e la prima figlia Anastasia, 3 anni a marzo.

Tra i tanti commenti al post anche quello della sorella Eleonora Valli, che ha aggiunto alcuni cuori, mentre Clizia Incorvaia ha scritto: "Auguri piccolo tesoro".

"La mia famiglia, vi amo", ha aggiunto Ludovica Valli, che di recente aveva dedicato sui social dolci parole a Otto Edoardo in occasione del suo primo compleanno.

Foto Instagram @valliludovica

Ludovica Valli al figlio Otto Edoardo: "Sei l'amore"

"Auguri Ottino della nostra vita. Tu sei la dolcezza fatta a persona, sei l'amore. Grazie per tutto ciò che sei e per tutto ciò che ci doni. Spero che ogni singolo giorno ti arrivi tutto l'amore che io, papà e tua sorella proviamo per te. Grazie perché in un anno mi hai insegnato tanto... la tua sensibilità è qualcosa di straordinario. Ti auguro di essere sempre fiero del bambino che sei e dell'uomo che sarai. Sei davvero qualcosa di raro e ti amiamo tanto", aveva scritto Ludovica Valli al figlio.

L'influencer - che aveva annunciato di essere in attesa del secondogenito ad agosto del 2022 - aveva ricordato i momenti della nascita del figlio: "Ricordo come fosse oggi le ore successive alla nascita di Otto... ho provato un mix di emozioni pazzesche e darei qualsiasi cosa per rivivere quei momenti".

"Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c'è una storia incredibile: tante 'battaglie', tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo", aveva detto, annunciando sui social la sua seconda gravidanza, l'influencer, che aveva poi svelato il sesso del secondogenito, mentre il nome è rimasto segreto fino alla fine.

Ludovica Valli parla della maternità a Verissimo

Ludovica Valli, ospite a Verissimo nel 2022 con le sorelle Beatrice ed Eleonora, aveva parlato del desiderio di diventare ancora mamma dopo la nascita della prima figlia Anastasia.

"Sposarmi non è nei miei piani, però vorrei avere altri figli", aveva raccontato l'influencer.