Ludovica Valli festeggia il quarto compleanno della figlia Anastasia condividendo in un post su Instagram un carosello di foto e video del giorno della festa. In una di queste foto, si vede la primogenita Anastasia in compagnia dei fratelli Lola e Otto Edoardo, nati rispettivamente nel 2024 e nel 2023, grazie all'amore tra l'influencer e Gianmaria di Gregorio. Davanti ai bambini c'è una torta a forma di unicorno e in un video l'influencer mostra che anche la casa è completamente addobbata a tema unicorni. "Auguri bimba nostra, ti auguro di custodire per sempre quella sensibilità e dolcezza che solo in pochi comprendono e possiedono. Sei meravigliosa. Siamo così fieri di te", scrive l'influencer nella didascalia a corredo della raccolta di foto e video. Ludovica Valli conclude la dedica con un cuore bianco per la piccola Anastasia.

Ludovica Valli ospite a Verissimo

Ospite a Verissimo, l'influencer aveva parlato dell'amore per Gianmaria Di Gregorio: "È un uomo che oggi come oggi non si trova. Ha dei valori che sono veramente difficili da trovare oggi. E quindi mi ha conquistato con questo, i suoi valori".

E a proposito di un possibile matrimonio aveva invece aggiunto: "Non è una nostra priorità, mi piacerebbe, però non ho ancora ricevuto nessuna proposta".