Il 30 novembre 2024, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi pronunceranno il loro sì. La coppia, nata nello studio di Uomini e donne, aveva annunciato la data del matrimonio con un divertente video pubblicato sui social.

Dopo la gioia di essere diventati genitori di Maria Vittoria nel dicembre del 2022, Claudia e Lorenzo stanno organizzando una grande festa per celebrare il loro amore insieme alla famiglia e agli amici.

L'ex tronista ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto per raccontare ai suoi follower gli ultimi preparativi prima del grande giorno. "Ho finalmente tutto quello che mi serve per il matrimonio. Ora manca solo il sì e diventerò ufficialmente tuo marito", ha scritto Lorenzo Riccardi nella didascalia del post.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi a Verissimo: "Sarà un matrimonio un po' natalizio"

Ospiti nello studio di Verissimo, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi avevano rivelato alcuni dettagli del loro matrimonio che verrà celebrato il 30 novembre a Nola (Napoli).

Alle nozze della coppia, saranno presenti circa 150 invitati e la figlia Maria Vittoria sarà la damigella della sposa.

"Ci sposiamo in autunno perché in estate fa troppo caldo per i matrimoni. Lorenzo ama il Natale infatti sarà un matrimonio un po' natalizio", aveva spiegato Claudia Dionigi.