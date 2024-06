Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano la data del matrimonio

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno svelato la data delle loro nozze. La coppia ha condiviso su Instagram un divertente video in cui Claudia mostra un cartello con la scritta "Ci sposiamo il…" e Lorenzo uno con la frase ..."non ci sposiamo più".

Nel filmato Claudia Dionigi rincorre poi arrabbiata il compagno, che si ripresenta con un altro cartello con la data del matrimonio: "30 novembre 2024".

A giugno del 2022 Claudia e Riccardo avevano fatto sapere che sarebbero diventati genitori, e a dicembre dello stesso anno avevano annunciato la nascita della figlia Maria Vittoria. Pochi giorni dopo l'arrivo della primogenita, la coppia aveva annunciato le future nozze con un originale post su Instagram, in cui si vedeva la proposta di matrimonio di Lorenzo cucita sulla tutina della figlia.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi parlano delle future nozze a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi avevano parlato della proposta di matrimonio.

"Avevo pensato a tutto prima. Avevo comprato l'anello e, siccome sapevo che sarebbe stato un Natale speciale, perché in quei giorni era attesa Maria Vittoria, ho fatto addobbare la casa come se fosse un villaggio di Natale, con l'idea di chiedere a Claudia di sposarmi", aveva raccontato Lorenzo.

"Non me lo aspettavo di ricevere la proposta, in famiglia, la Vigilia di Natale. Ma era proprio come la desideravo: inaspettata, ma stupenda. Penso che ci sposeremo nel 2024, ora siamo concentrati su nostra figlia", gli aveva fatto eco Claudia, che ha conosciuto Lorenzo nel 2019 a Uomini e Donne.

La coppia aveva condiviso anche le emozioni di essere genitori: Lorenzo aveva raccontato: "Mia figlia mi riempie d'amore, è una bambina molto brava e spesso mi commuovo quando si addormenta tra le mie braccia". Claudia gli aveva fatto eco: "Maria Vittoria sta benissimo ed è identica a suo papà. All'inizio non è stato semplice, avevo tanta paura di non farcela, ma come tutte le mamme ci sono riuscita".