Lorella Cuccarini, la dedica a Sarah dopo la vittoria ad Amici: "Ho pianto perché non me l'aspettavo"

Lorella Cuccarini ha dedicato sui social dolci parole alla sua allieva Sarah, vincitrice di questa edizione di Amici.

"Io ancora non mi sono ripresa. Sarah, quanto lo speravo per te… e quanto ho pianto perché non me l'aspettavo. Sei stata l'emblema di quello che Amici rappresenta: sei entrata nel programma che non avevi mai fatto una lezione di canto in vita tua. Oggi esci con un bagaglio di esperienza incredibile e con un grande margine di crescita", ha scritto l'insegnante di canto del talent show, aggiungendo un cuore a corredo di uno scatto con Sarah Toscano con la coppa.

"Ti sei messa in gioco, hai studiato, lavorato sui tuoi limiti, con umiltà e impegno. Sei sicuramente un esempio per tutti quelli che in futuro vorranno presentarsi ai casting! Ed ora goditi tutto, sempre a testa bassa come sai fare tu, ricordando che questo è solo un punto di partenza. Io per te ci sono stata, ci sono e ci sarò sempre", ha concluso Lorella Cuccarini.

"Lorella io ti ringrazio per tutto quello che mi hai insegnato in questo percorso incredibile. con tutto il mio cuore ti mando un grosso bacio", ha commentato, aggiungendo un altro cuore, la cantante.

Sarah a Verissimo: "Ad Amici ho acquisito più fiducia in me stessa"

Ospite a Verissimo alla vigilia della finale di Amici, Sarah Toscano aveva condiviso le sue emozioni con Silvia Toffanin.

"Ad Amici sono cambiata molto: ho acquisito più fiducia in me stessa e una maggiore confidenza con il palco e con il pubblico. Prima avevo sempre un po' paura di far vedere quello che sono in grado di fare", aveva raccontato la cantante.

"Sento di essere cambiata tanto; esibendomi ogni settimana sono riuscita a migliorare sotto questo aspetto, grazie anche ai professionisti che mi hanno seguita in questo percorso. Ad Amici ho festeggiato anche il mio 18esimo compleanno, come Marisol", aveva aggiunto la cantante, che nella finalissima si era scontrata proprio con la ballerina italo-cubana.