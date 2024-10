Lorella Boccia, la figlia Luce Althea compie tre anni

Instagram: @boccialorella

Luce Althea, la figlia Lorella Boccia e Niccolò Presta, compie tre anni. "Ieri a casa abbiamo festeggiato con la mia seconda famiglia ed è stato bellissimo", scrive la ballerina sui social, dove condivide alcuni momenti della festa di compleanno.

Nelle storie, Lorella Boccia racconta di aver fatto in modo che la figlia, nata il 20 ottobre 2021, potesse festeggiare anche con i compagni di classe: "Ho appena lasciato a scuola il ciambellone per far festeggiare Luce con gli amici. Arrivo a scuola, entro dalla porta. Lei mi guarda, non si muove, Pietrificata. La maestra: Vai, vai! Vai a dare un bacino a mamma! E lei così si alza, ma di una diligenza! Ero così fiera. Mamma è andata a recuperare questo ciambellone con le faccine che piacciono a te. Poi si è imbottigliata nel traffico, ha cambiato strada. Ha fatto di tutto per arrivare in tempo per la merenda. Lascia la macchina fuori, un chilometro a piedi. Bella la diligenza, però che soddisfazione!".

La festa, a tema Spider-Man, si è poi svolta insieme a tutta la famiglia, che si è anche cimentata in un simpatico karaoke.

Lorella Boccia a Verissimo: "A nostra figlia dobbiamo la nostra felicità"

"Il nome di nostra figlia lo abbiamo scelto insieme. Luce è il nome con cui mia mamma mi chiamava da piccola, ed è vicino al nome del nonno Lucio Presta, papà di Niccolò", aveva raccontato Lorella Boccia a Verissimo nel 2022. "Althea, invece, è una dea greca, significa: colei che guarisce, e lei è stata questo per noi, perché ha messo insieme tutti i pezzi delle nostre vite cercando di costruire un futuro. A lei dobbiamo la nostra felicità". La conduttrice e ballerina è sposata con Niccolò Presta dal 2019: "Niccolò è gelosissimo di nostra figlia, ha perso la testa per lei. Lui è molto dolce con Luce Althea e lei è una bambina straordinaria, così curiosa... essere mamma è la cosa più bella del mondo".

Boccia ha anche spiegato le prime difficoltà vissute con la figlia dopo la nascita: "Questo è stato un anno incredibile ma ci sono stati anche momenti in cui mi sono sentita spaesata. A volte quando ero sola a casa con una bimba così piccola, esplodevo in pianti infiniti".