"Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una terapia d’urto".

Dopo essere uscita dall'ospedale, Loredana Bertè informa i fan preoccupati riguardo il suo stato di salute attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

La cantante, ricoverata per accertamenti in seguito a un "dolore addominale", è stata costretta a rinviare due date del suo tour.

Loredana Bertè uscita dall'ospedale: "Ho iniziato gli esami"

"Ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere", spiega la cantante nel post su Instagram e si scusa con i fan per l'annullamento dei suoi concerti, "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti".

Era stato lo staff della cantante a parlare per la prima volta dei problemi di salute di Loredana Bertè: "Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno), saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti".