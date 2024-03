Loredana Bertè, rinviata un’altra data del tour: “Urgenti ulteriori accertamenti”

Loredana Bertè deve sottoporsi a ulteriori accertamenti urgenti. La cantante è stata costretta per questo motivo a rinviare un'altra data del suo tour: il concerto previsto per venerdì 15 marzo a Varese è stato spostato al 10 maggio.

Ad annunciarlo è stato lo staff di Loredana Bertè sui profili social della cantante. "Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno), saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti", è scritto sul profilo Instagram della cantante.

Nelle scorse ore è stato annunciato il ricovero di Loredana Bertè in ospedale per alcuni accertamenti in seguito a un "dolore addominale". La prima data a essere cancellata è stata quella prevista per l'11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, posticipato al 15 maggio.

Loredana Bertè, i problemi di salute e l'operazione

Nell'ultimo anno, Loredana Bertè - che in passato aveva già annullato altre date dei suoi concerti per problemi di salute - aveva spiegato sui social di soffrire di "problemi gastrointestinali": "Purtroppo non sono stata affatto bene, con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali e una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce.

Loredana Bertè si era poi sottoposta a un intervento. E dopo l'operazione aveva detto: "Sono all'ospedale San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo. Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa".

Loredana Bertè a Verissimo: "Il palco è la mia valvola di sfogo"

Ospite a Verissimo, Loredana Bertè aveva ripercorso la sua straordinaria carriera, e aveva parlato delle emozioni vissute sul palcoscenico durante i suoi concerti.

"Il palco è la mia valvola di sfogo, per me è come andare dall'analista, perché lì ritrovo la grinta, la curiosità e la voglia di cantare per tanta gente che so che mi ama", aveva raccontato a Silvia Toffanin.