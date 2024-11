Addio a Liz Hatton: è scomparsa la fotografa 17enne che abbracciò Kate

Liz Hatton stava lottando contro un raro tumore e aveva incontrato la principessa del Galles lo scorso ottobre. Insieme avevano posato in un tenero scatto

Liz Hatton è morta a soli 17 anni a causa di un raro tumore che l'aveva colpita. La giovane ragazza aveva esaudito il sogno di incontrare personalmente Kate Middleton lo scorso ottobre, quando aveva potuto abbracciare la principessa del Galles, abbraccio immortalato in un tenero scatto condiviso sui social. Liz e Kate erano accomunate non solo dalla lotta contro il cancro - la principessa aveva annunciato di aver completato il suo ciclo di chemioterapia poco prima - ma anche dalla passione e dal talento per la fotografia.

A presentare Liz Hatton a Kate Middleton era stato il principe William, che aveva conosciuto la ragazza tramite la London Air Ambulance Charity di cui è sostenitore.

"Ci dispiace molto sapere che Liz Hatton è tristemente scomparsa - si legge in una storia condivisa sul profilo Instagram ufficiale dei principi del Galles - È stato un onore aver incontrato una giovane donna così coraggiosa e umile. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con i genitori di Liz, Vicky e Aaron, e con suo fratello Mateo in questo momento incredibilmente difficile".