Lino e Rosanna Banfi, l'intervista in 100 secondi

Lino e Rosanna Banfi hanno condiviso a Verissimo la paura dopo la diagnosi dell'attrice di tumore ai polmoni.

"Questa estate avevo una tosse persistente che, anche se poi si è scoperto non avere a che fare con il tumore, è stata la cosa che mi ha allarmato. Mi è venuta in mente Eleonora Giorgi, quando anche qui a Verissimo raccontava della tosse persistente che aveva. Così a luglio sono andata a fare una TAC e hanno visto che avevo un'ombra sul polmone che però poteva essere legata a un post Covid, a un'infezione polmonare o a un tumore. Si è poi rivelato essere un tumore. Ho avuto la fortuna di toglierlo, era piccolissimo. Un grande spavento, ma poi ho ricevuto la chiamata dal professore che mi ha detto 'è finita qua'", ha raccontato Rosanna Banfi, 62 anni.



Anche Lino Banfi, 89 anni, ha condiviso la sua preoccupazione per i problemi di salute della figlia: "Sapevo che aveva un tumore e che doveva essere operata, ma non mi ha avvisato, mi ha chiamato dicendo: 'Papà sono qua, tra un'ora mi operano. Mi raccomando i bambini, mi raccomando la famiglia'. Come si fa a fare così a uno di novant'anni?".



