Lino Banfi: "Essere bisnonno è un'emozione in più che non ci si aspetta di vivere"

Lino Banfi torna a Verissimo insieme a una parte importante della sua famiglia: la figlia Rosanna, la nipote Virginia e la bisnipote Matilde Lucia, nata lo scorso 13 dicembre.

"Essere bisnonno è una sensazione in più che non ci si aspetta di vivere", esordisce l'attore che compirà 90 anni il prossimo 9 luglio.

In studio, Rosanna Banfi, 62 anni, ricorda emozionata la mamma Lucia, scomparsa nel 2023. Lucia è anche il secondo nome della piccola Matilde, nata proprio il giorno di Santa Lucia. "Ogni volta che vedo mia nipote rivedo mamma - dice Rosanna emozionata - Mia madre era il motore e la colla della nostra famiglia".