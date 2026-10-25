Lino Banfi ricorda a Verissimo la moglie Lucia Zagaria, scomparsa nel 2023. "Lucia aveva la tenacia e la costanza di farmi forza anche quando volevo smettere. Quello che mi manca adesso è questa sua forza, questa sua perseveranza", afferma in lacrime l'attore, 90 anni, che con la moglie ha avuto i figli Rosanna (1963) e Walter (1968).

Rosanna Banfi ha reso Lino nonno di Virginia (1993) e Pietro (1998). E Virginia l'ha reso bisnonno di Matilde Lucia. Parlando della figlia Rosanna, anche lei attrice, Lino Banfi dice: "Rosanna ha preso un po' da Lucia, ma non quella sua costanza e perseveranza".

Lino Banfi - all'anagrafe Pasquale Zagaria - e la moglie Lucia hanno attraversato tante difficoltà economiche prima che l'attore ottenesse il suo grande successo. "A volte mancavano i soldi per fare la spesa, ma Lucia ha sempre voluto camminare a testa alta e non ha mai voluto fare debiti nei negozi. Questo era molto bello da parte sua".