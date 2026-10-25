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L'intervista25 ottobre 2026

Veronica Peparini: "Se ad Amici volessero il mio ritorno, io ci sono"

La coreografa e insegnante di danza parla a Verissimo del grande affetto che nutre per Amici, di cui quest'anno non è responsabile artistico: "Voglio bene a tutti quanti loro, a Maria, a tutti. Per me è un posto importante"
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Quest'anno Veronica Peparini non è tra i responsabili artistici di Amici, programma in cui per tanti anni ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza e coreografa.

A Verissimo, Veronica Peparini, 55 anni, parla del grande affetto che nutre per il talent show: "Amici per me è un posto importante. Mi emoziono a parlarne. Io lì mi sento veramente a casa e ho sempre avuto la possibilità di fare quello che mi piace fare".

Veronica Peparini non esclude in futuro di poter tornare ad Amici: "Mi hanno sempre sostenuta in tante cose e ho trascorso tanti anni lì. Se volessero il mio ritorno, io ci sono. Voglio bene a tutti, a Maria e a tutte le persone che fanno parte di Amici. Per me è un posto importante".

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