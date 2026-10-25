Andrea Rizzoli: "Sarò papà di una bambina che si chiamerà Eleonora"

Andrea Rizzoli annuncia a Verissimo che diventerà papà di una bambina che chiamerà Eleonora. "Mia mamma se n'è andata a marzo 2025 e un anno dopo mia moglie è rimasta incinta", racconta il figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli.

Per Andrea Rizzoli e la moglie Serena è stata una scoperta inaspettata: "Alcuni anni fa abbiamo perso un bambino in modo non bellissimo. Tutti i medici, per varie ragioni, ci hanno detto: 'Se non fate trattamenti è molto difficile, ci vuole un miracolo praticamente'. Quindi ci eravamo abituati all'idea che non avremmo avuto figli e ci eravamo concentrati su altro".

Andrea Rizzoli non ha dubbi che dietro all'arrivo della sua bambina ci sia sua mamma Eleonora Giorgi: "È passato esattamente un anno dalla scomparsa di mia madre. Il tempo per Eleonora di arrivare lassù, sistemare due o tre cose, organizzarsi, e fare in modo che questa figlia arrivasse". Andrea svela anche il nome della sua bambina, che nascerà a dicembre: "Eleonora".