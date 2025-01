Walter Zagaria festeggia il compleanno con il papà Lino Banfi e con la famiglia.

Walter Zagaria, figlio di Lino Banfi (alias Pasquale Zagaria) e Lucia Lagrasta, ha festeggiato il compleanno in compagnia della famiglia e della pronipotina Matilde nel ristorante di famiglia. Un momento speciale che è stato immortalato in uno scatto condiviso sui social e accompagnato dalla didascalia: “Famiglia e festeggiamenti 23/01/2025”. Nella foto si vede Walter Zagaria circondato dai suoi cari (papà Lino compreso) seduto davanti a una torta con una candelina.

Walter Zagaria e Lino Banfi insieme a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Walter Zagaria e Lino Banfi avevano parlato del loro rapporto. “È sempre stato un bel papà. (…) La maggior parte dei comici in famiglia e nella vita sono seri, non dico tristi, ma seri. La stessa cosa anche lui, però è stato un padre sempre presente, magari non ti rimproverava, ma te lo faceva capire un errore”, aveva raccontato Walter in quell’occasione.

Sempre a Verissimo i due avevano parlato della madre e moglie Lucia Lagrasta, scomparsa a febbraio 2023. Walter Zagaria l’aveva ricordata così: “È stata una donna molto presente in famiglia, quindi manca tanto”.

Nato nel 1968, Walter Zagaria ha una sorella, Rosanna, che ha due figli, Virginia e Pietro (1993 e 1998). Virginia è la madre della piccola Matilde, nata nel 2024.