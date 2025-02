Dal successo in tv e sui social alla laurea in Psicologia: a Verissimo la storia della "Regina del Web" di Avanti un altro!

Laura Cremaschi

Dietro al suo sorriso si nasconde una storia di coraggio: Laura Cremaschi si racconta a Verissimo sabato 15 febbraio.

Nata a Bergamo il primo gennaio 1987, Laura Cremaschi all'età di 19 anni ha vinto il titolo Miss Padania 2006. Nel 2018 ha preso parte come tentatrice a Temptation Island. Il successo in tv è però arrivato quando è entrata nel cast di Avanti un altro!, prima nel ruolo di "Bonas" poi in quello che interpreta attualmente di "Regina del Web".

Alla carriera televisiva, Laura Cremaschi ha affiancato con successo anche quella da influencer. Sui social - solo su Instagram conta 1 milione di follower - Laura parla di sport, fitness, ma anche di temi più dolorosi per lei, come l'acne cistica di cui ha sofferto in passato.

"Queste foto risalgono al 2015, durante il mio percorso con l’acne cistica, durato per due lunghi, lunghissimi anni. Pubblicarle è stato un passo coraggioso che ho ponderato a lungo. Ma con la serenità e consapevolezza che oggi ho, mi sento molto tranquilla e lo faccio sperando che possano essere d’aiuto a chi soffre per questo tipo di problema, come ho sofferto io", ha scritto Laura Cremaschi pubblicando alcuni scatti senza filtri.

"Ricordo quel periodo di difficoltà dove lavorare (nel mio mondo) era impossibile e uscire di casa un supplizio! Il timore del giudizio, gli sguardi taglienti, le risate velenose. Ma con la cura adeguata tutto si è risolto. Ci ho messo un anno prima di trovare il medico che mi risolvesse il problema. Ho fatto diversi tentativi. Ovviamente non vi siete mai accorti di nulla perché con la giusta luce, i filtri e le modifiche tutto magicamente cambia. Però state attenti a giudicare, davvero ve lo dico con il cuore, perché fate star male le persone", ha aggiunto l'influencer, lanciando un messaggio body positive.

Nel 2023, all'età di 36 anni, Laura Cremaschi si è laureata in Psicologia. Pubblicando uno scatto della corona d'alloro, la showgirl aveva scritto: "Finalmente Dottoressa".