La difficile storia di Laura Cremaschi: "Abbandonata da papà, mamma non ha avuto la forza di crescermi"

La Regina del Web di "Avanti un altro!" racconta per la prima volta la sua difficile storia personale: "Mia mamma non è riuscita a prendersi cura di me, cercai mio padre, ma lui mi consigliò di andare dalle suore"

Laura Cremaschi racconta per la prima volta a Verissimo la sua difficile storia personale, segnata dall'abbandono del padre, dopo la separazione dei genitori. "Mia mamma mi ha avuta a 19 anni. Quando i miei genitori si sono separati avevo quattro anni. Mio padre tradì mia madre, ma tradendo lei aveva tradito anche me, perché piano piano si è allontanato sempre di più fino ad abbandonarmi", racconta la showgirl e influencer, 38 anni, nota come la Regina del Web di Avanti un altro!.

La mamma di Laura Cremaschi, dopo la separazione dal compagno, non ha trovato la forza per crescere la figlia da sola: "Oggi posso perdonare le sue fragilità. Le voglio bene anche nei momenti in cui non è riuscita ad esserci. Non è riuscita a prendersi cura di me".

A 16 anni Laura Cremaschi lascia la casa in cui viveva con la madre: "C'era una situazione da cui mi dovevo salvare. Chiesi a mio padre di potermi appoggiare da lui, ma lui non volle e mi consigliò di andare dalle suore". Fu la zia della showgirl ad accoglierla in quell'occasione: "Per me è come una seconda mamma. È la persona più importante della mia vita". Oggi Laura Cremaschi è riuscita a elaborare il dolore per l'abbandono del padre: "Io ho perso un padre, ma lui ha perso tutto. Crescere senza l'amore di un genitore non è facile, ma dobbiamo pensare che meritiamo comunque di essere amati".