A Verissimo un'anticipazione esclusiva del finale de La forza di una donna - l'amata serie turca giunta in Italia alla terza stagione - che ha come protagonista Bahar, interpretata da Özge Özpirinççi ospite in studio. Nell'anteprima, si vede Bahar sposare finalmente Arif, interpretato da Feyyaz Duman, intervistato a Verissimo lo scorso ottobre.

Quello tra Bahar e Arif non è l'unico matrimonio che il pubblico italiano vedrà nel finale de La forza di una donna: nello stesso giorno si uniranno in matrimonio anche Ceyda (interpretata da Gökçe Eyüboğlu, ospite a Verissimo ad aprile) e Raif, a cui dà il volto l'attore Sinan Helvaci.

Alle nozze partecipano i personaggi che non hanno mai abbandonato Bahar nell'arco delle tre stagioni della serie, come Enver e i figli Nisan e Doruk. Alla cerimonia troviamo anche Fazilet, la mamma di Raif, Arda e Satilmis, figlio putativo e figlio biologico di Ceyda.