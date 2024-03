Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari, i dolci momenti con il figlio Gabriel

Instagram @kledi e @charlotte.lazzari

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari condividono sui social alcuni alcuni teneri momenti con il figlio Gabriel, nato il 29 agosto del 2021.

"Sono due anni e mezzo...", ha scritto nelle sue storie su Instagram il ballerino e coreografo, aggiungendo un cuore a un video in cui stringe a sé il secondogenito dandogli un tenero bacio sulla fronte.

"Prime fragole della vita per Bibi", ha scritto, invece, Charlotte Lazzari nelle sue storie, condividendo altre dolci immagini del figlio, al quale poco dopo la nascita era stata diagnosticata la meningo-encefalite.

Kledi Kadiu a Verissimo: "Gabriel è un combattente e Charlotte è un pilastro per i nostri figli"

Ospite un mese fa a Verissimo, Kledi Kadiu aveva parlato dei problemi di salute del figlio Gabriel, e del rapporto della moglie Charlotte Lazzari con il loro piccolo.

"Sarà sicuramente un percorso lungo nel tempo, ma io e Charlotte siamo soddisfatti. La gioia di vivere di Gabriel ci sorprenderà. Lui è un combattente e, passo dopo passo, sta andando bene. Lui mi sta insegnando a prendere la vita per come viene, e che bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"Charlotte è la mamma e come tale è il pilastro della casa, anche dei nostri figli. Non c’è niente di più speciale che possa capitare a un uomo nella vita se non quella di diventare papà e costruire una famiglia", aveva aggiunto Kledi, che con la moglie ha avuto anche la primogenita Lea, 8 anni: "Lea è molto presente con il fratellino, ogni mattina lo sveglia e gli dà il buongiorno".

"L'amore unisce e ti aiuta a superare tutto in maniera diversa. Con Kledi abbiamo deciso di condividere la storia di Gabriel per dare un piccolo impulso per chi si trova in una situazione simile. Pensiamo che forse la voce dei genitori arrivi anche più di quella dei medici e speriamo di essere d'ispirazione", aveva spiegato, invece, Charlotte Lazzari, ospite a Verissimo nel 2022 con il marito.