Killian Nielsen: "Dormivo per strada, ma non ho mai smesso di cercare mia mamma"

Killian Nielsen ripercorre a Verissimo la sua difficile storia, segnata dai problemi con l'alcol e dal rapporto complicato con sua madre Brigitte.



"Mia mamma ha cinque figli. Alla fine degli anni '80 ha avuto una relazione con Mark Gastineau, ma non andavano molto d'accordo", spiega Killian Nielsen, il cui vero nome è Marcus Gastineau, nato dalla relazione tra Mark Gastineau e Brigitte Nielsen. Poco dopo la nascita del figlio, la coppia si separa. "Mia mamma è scappata ed è andata a vivere in Svizzera con il nuovo compagno Raoul Meyer. Fino all'età di 8 anni credevo che Raoul fosse mio padre. Ho scoperto che mi chiamavo Marcus Gastineau trovando per caso il mio passaporto. Chiesi spiegazioni a mia madre e lei mi disse che il mio vero nome era Marcus e che il mio vero padre era Mark Gastineau", spiega Killian Nielsen.



Dopo la fine del matrimonio con Raoul Meyer, Brigitte Nielsen conosce Mattia Dessì con cui poco dopo va a vivere negli Stati Uniti. "A 16 anni mi sono ritrovato solo, vivevo fuori Milano e in diverse occasioni mi sono ritrovato con niente, con scarpe bucate, mangiavo patate e cipolle. Ero sempre alla ricerca di mia mamma. Da lì ho iniziato ad abusare di alcol e droga. Ed è stato così per cinque anni. Mi sono ritrovato senza nulla, dormivo per strada", aggiunge Killian Nielsen, che è riuscito a trovare la forza per superare le sue dipendenze grazie all'amore della fidanzata Laura Mara Barbieri: "Ci eravamo conosciuti per caso, prima che mi trovassi senza casa, poi lei mi ha visto dormire in mezzo alla strada e ha deciso di aiutarmi. Mi ha pagato degli hotel a Milano e piano piano mi ha aiutato a uscire dalle dipendenze".



In questi anni, Killian Nielsen sostiene di aver sempre provato a riallacciare i rapporti con la mamma: "Ci siamo rivisti due anni fa, poi ci sono state delle incomprensioni che ci hanno di nuovo distaccati". Killian afferma di aver provato ad andare in Spagna, dove vive Brigitte Nielsen: "Il marito è uscito dalla casa e mi ha detto: 'Non mi piacciono queste sorprese, per vedere tua mamma devi avvisare'. Mia mamma era in casa. Non me l'ha fatta vedere. Ci sono rimasto malissimo". Anche in un'altra occasione Killian Nielsen sostiene di aver provato a raggiungere: "Avevo visto che i miei fratelli avrebbero fatto un evento a Milano e sono andato lì per vedere mia mamma anche se non ero sicuro che ci fosse. Sono andato là fuori. A un certo punto ho visto una macchina e ho urlato a squarciagola: 'Mamma, mamma' e mia mamma non si è neanche girata". Nonostante tutto, Killian non perde la speranza di poter riallacciare i rapporti con la mamma: "La amo tantissimo e ho sempre la porta aperta per lei".