Dalla dipendenza dall'alcol al complicato rapporto con sua madre Brigitte: sabato 24 gennaio a Verissimo la storia di Killian Nielsen.

Killian Nielsen - il cui vero nome è Marcus Gastineau - è nato nel 1989 dalla relazione di Brigitte Nielsen con il giocatore di football americano Mark Gastineau, durata dal 1988 al 1990. Dopo la fine della storia con Mark Gastineau, Brigitte Nielsen si è trasferita in Italia, dove è cresciuto il figlio Killian, che per tanti anni ha creduto che il suo vero padre fosse Raoul Meyer, marito di sua madre Brigitte dal 1993 al 2005. Dopo il divorzio da Raoul Meyer, l'iconica modella danese si è sposata nel 2006 col produttore italiano Mattia Dessì e si è trasferita negli Stati Uniti. Killian, ancora adolescente, ha continuato a vivere in Italia in quegli anni.



Killian Nielsen ha studiato recitazione e nel frattempo ha svolto vari lavori, tra cui il cameriere. Nel 2011 è diventato noto al pubblico con la partecipazione all'Isola dei Famosi, arrivando a un passo dalla finale. In seguito al reality, ha preso parte a diversi programmi tv.

La vita di Killian Nielsen è stata però segnata dall'abuso di alcol che si è protratto per diversi anni. Una dipendenza che con il tempo è diventata sempre più grave e che, a detta di Killian, sarebbe stata la causa della rottura con sua madre Brigitte. A causa dell'alcolismo, Killian ha perso lavoro e casa, arrivando a vivere per strada. Ad aiutarlo a uscire dalla dipendenza dall'alcol è stato l'amore per Laura Mara Barbieri. Killian ha conosciuto Laura, attrice e conduttrice, per caso in uno studio veterinario. Si sono poi rincontrati per lavoro. L'attrice e conduttrice si è impegnata sin da subito nell'aiutare Killian nella sua lotta contro l'alcolismo. È nata così la loro storia d'amore, che ha dato a Killian Nielsen la forza necessaria per uscire dalla dipendenza.



Nonostante la gioia per aver festeggiato, nel 2025, cinque anni di sobrietà, nel cuore di Killian Nielsen rimane il dispiacere per non avere rapporti con sua madre Brigitte. Un paio d'anni fa, un tentativo di riconciliazione tra madre e figlio sembrava essere andato a buon fine, ma successivamente è arrivata una nuova rottura. A detta di Killian, Brigitte Nielsen sarebbe stata contraria al riavvicinamento del figlio al suo ex marito Raoul Meyer e avrebbe osteggiato la partecipazione di Killian a un evento, a causa del suo passato da alcolista.