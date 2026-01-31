Kekko Silvestre in lacrime per la sorpresa dei Modà: "Mi hanno preso per mano in tanti momenti di fragilità"

Kekko Silvestre si è commosso a Verissimo per le parole dei componenti dei Modà, di cui è frontman e autore. Nella lettera i Modà hanno ripercorso il loro percorso insieme, in cui non sono mancati momenti difficili come quello segnato dalla depressione di cui ha sofferto Kekko Silvestre.



"Oggi vogliamo chiederti semplicemente come stai Francesco", hanno detto i Modà. E hanno aggiunto: "Non sei solo su questa nave, non sei mai stato solo, nessuno di noi sarà mai solo".



Parole profonde che hanno commosso il cantautore. "Sono la mia famiglia. Io scrivo la musica e le canzoni, ma senza di loro con le mie canzoni non sarei arrivato da nessuna parte. Mi hanno preso per mano in tanti momenti di fragilità", ha affermato Kekko Silvestre.