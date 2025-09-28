Katia Ricciarelli: "Mi sono sentita tradita da Pippo Baudo"

Katia Ricciarelli torna a parlare del suo matrimonio con Pippo Baudo, con cui è stata sposata dal 1986 al 2004. Dopo il clamore suscitato dalle sue recenti dichiarazioni sulla scomparsa del grande conduttore, il soprano, 79 anni, ammette di essersi sentita ferita all'interno della loro relazione perché non era stata informata sull'esistenza del figlio di Pippo Baudo e perché l'ex marito aveva intestato, a sua insaputa, due appartamenti all'ex segretaria. "Quando uscì la notizia sui giornali riguardo a suo figlio Alex, lui mi disse di non saperne nulla e che avrebbe per questo fatto il test del Dna", spiega Katia Ricciarelli. Per quanto riguarda invece i due appartamenti intestati alla segretaria: "Ho assunto un investigatore ed è venuta fuori questa cosa". "Non sono stata rispettata come donna, come moglie. Sono rimasta male per come mi ha trattata Pippo Baudo. Ha sbagliato con me. Certe cose doveva dirmele prima che ci sposassimo", afferma Katia Ricciarelli.