Kate Moss ha compiuto 51 anni, gli auguri della figlia Lila

Kate Moss con la figlia Lila

Kate Moss ha compiuto 51 anni il 16 gennaio e ha ricevuto un dolce messaggio d’auguri dalla figlia Lila, nata nel 2002 dalla storia con l’editore Jefferson Hack. Lila ha infatti condiviso sui social una tenera fotografia scattata nei giorni scorsi da lei stessa. La foto ritrae l’ex top model mentre passeggia su una spiaggia e l’immagine è accompagnata da una didascalia: “Buon compleanno alla mia migliore amica! Siamo sempre felici quando siamo insieme”.

"Grazie perché sopporti i miei sbalzi d'umore e perché mi permetti di rubare i tuoi vestiti. Sei la mia migliore amica per sempre", ha aggiunto Lila nelle storie su Instagram, pubblicando altri scatti con la madre.

L’ex supermodella, il cui nome completo è Katherine Ann Moss, è nata a Londra nel 1974. Un anno fa, in occasione del suo 50esimo compleanno, Lila le aveva dedicato un altro dolce scatto amarcord che le ritraeva insieme. A corredo della foto c’era un messaggio pieno d’amore: “Buon compleanno mamma! Ti amo infinitamente”.

La carriera e le storia d’amore di Kate Moss

Kate Moss fu scoperta per caso quando aveva 14 anni da Sarah Doukas, fondatrice di una nota agenzia di moda che la notò in un aeroporto a New York. La sua carriera nel mondo della moda ha poi preso il via nel 1990, quando divenne fotomodella per la rivista The Face. Un successo che l’ha portata a collezionare oltre 300 copertine dei più importanti magazine del mondo, per non parlare delle numerose collaborazioni come testimonial di famosi brand.

Nel 2022, Kate Moss aveva parlato di alcuni scandali che l'hanno riguardata in passato. "Non ho mai fatto uso di eroina", aveva affermato in un'intervista alla Bbc, in cui aveva parlato anche dello scandalo scoppiato nel 2005, quando sulla copertina del Daily Mirror sono state pubblicate foto in cui Kate Moss consumava cocaina: "Mi sono sentita male ed ero molto arrabbiata. Tutti quelli che conoscevo facevano uso di droga. Ho trovato ipocrita l'accanimento contro di me. Hanno provato anche a portarmi via mia figlia".

Tra le sue storie d’amore più importanti e chiacchierate, ricordiamo quelle con il fotografo italiano Mario Sorrenti, Johnny Depp, il già citato Jefferson Hack, il cantante Pete Doherty e il chitarrista Jamie Hince. Il suo attuale compagno è Nikolai von Bismarck. Nel 2016 l’ex supermodella ha fondato la sua agenzia, la Kate Moss Agency.