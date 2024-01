Kate Moss compie 50 anni, gli auguri della figlia Lila Grace

Kate Moss il 16 gennaio compie 50 anni, e la top model in questa data importante ha ricevuto sui social un dolce messaggio di auguri dalla figlia Lila Grace, nata nel 2002 dalla relazione con l’editore Jefferson Hack.

“Buon compleanno mamma! Ti amo infinitamente", ha scritto Lila Grace a corredo di un tenero scatto amarcod con la madre.

La top model ha ricevuto sui social anche gli auguri della collega Linda Evangelista, che ha commentato lo scatto con tanti cuori accompagnati da queste parole: “Ti auguro un felicissimo compleanno dolcissima Kate”.

“Buon compleanno carissima Kate, ti voglio bene”, ha scritto, invece, lo stilista Marc Jacobs su Instagram a corredo di un loro scatto.

Kate Moss: "Non mi sento una 50enne"

Katherine Ann Moss si era avvicinata alla moda all’età di 14 anni dopo essere stata notata da un’agenzia di modelle, per poi raggiungere il successo negli anni ’90, diventando testimonial e volto di numerosi brand, tra i quali Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Calvin Klein e Alexander McQueen.

"Non compirò 50 anni, no, non ci penso. Non mi sento una 50enne” aveva detto lo scorso settembre al Times Kate Moss, che aveva parlato anche della sua nuova vita a Little Faringdon, un villaggio dell’Oxfordshire in cui vive immersa nella natura, dedicandosi a numerose attività, dalla meditazione, alla coltivazione dell’orto, dalla cristalloterapia alla sua società di wellness, specializzata nella vendita di prodotti naturali, cosmetici e profumi omeopatici.

“Non mi piace più lo stile di vita che avevo prima. Quando esco, torno a casa a mezzanotte: questo è il mio limite”, ha raccontato al quotidiano britannico a proposito del suo passato la modella, che in un’intervista alla Bbc nel 2022 aveva parlato dei suoi primi passi nella moda e dello scandalo della cocaina scoppiato nel 2005, quando sulla copertina del Daily Mirror erano state pubblicate foto in cui consumava droga.

"Non ho mai fatto uso di eroina. Mi sono sentita male ed ero molto arrabbiata. Tutti quelli che conoscevo facevano uso di droga. Ho trovato ipocrita l'accanimento contro di me. Hanno provato anche a portarmi via mia figlia", aveva detto la modella, che aveva poi svelato di aver raggiunto un nuovo equilibrio interiore: "Oggi non sono più fuori controllo. Amo fare meditazione la mattina presto e sono ossessionata dal giardinaggio. Mi piace avere il controllo su di me".