Kate Middleton parla della malattia: "Avere il cancro è come stare sulle montagne russe"

Kate Middleton torna a parlare del suo percorso contro il cancro, incontrando pazienti oncologici e personale sanitario durante la visita al Colchester Hospital, in Inghilterra. La principessa del Galles, 43 anni, descrive l’esperienza della malattia come una vera e propria "montagna russa".

"È una montagna russa. Non è un percorso lineare e semplice, come ci si aspetta che sia, ma la realtà è che non è così. Si attraversano momenti difficili, e avere un posto come questo, avere una rete di sostegno, che sia attraverso la creatività, il canto o il giardinaggio, qualunque cosa sia, è così prezioso, ed è fantastico che questa comunità ce l'abbia. Sarebbe bello se molte comunità avessero questo tipo di supporto", ha aggiunto Kate.

Parlando con i pazienti, Kate spiega che spesso si tende a mostrare forza durante le cure, ma il periodo successivo risulta ancora più complesso: "Durante il trattamento si assume una sorta di faccia coraggiosa, di stoicismo. Il trattamento è finito e si pensa: Posso andare avanti, tornare di nuovo alla normalità, ma in realtà la fase successiva è un periodo molto difficile".

Aggiunge che anche la vita quotidiana viene stravolta dalla malattia: "Non sei in grado di funzionare normalmente a casa come forse eri abituata una volta".

Durante la visita, la principessa, madre di George, Charlotte e Louis, sottolinea l’impatto che il cancro ha sulle famiglie: "È un'esperienza che cambia la vita a chiunque, sia alla prima diagnosi che dopo il trattamento e cose del genere, sia per il singolo paziente che per le famiglie. E in realtà, a volte non viene riconosciuto, non ci si rende necessariamente conto, soprattutto quando è la prima volta, dell'impatto che avrà. Bisogna trovare la propria nuova normalità, e questo richiede tempo".

Il ritorno di Kate Middleton al Royal Marsden Hospital

Lo scorso gennaio, Kate Middleton era tornata al Royal Marsden Hospital di Londra, dove aveva ricevuto parte delle cure. In quell’occasione aveva dichiarato: "Volevo venire a mostrare il mio sostegno all'incredibile lavoro che viene svolto qui e a coloro che stanno affrontando le cure e vivendo un momento così difficile.”

La principessa aveva inoltre annunciato che si unirà ufficialmente al principe William come patrona dell’ospedale, confermando il suo impegno concreto nella lotta contro il cancro: "A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano".

La lotta di Kate Middleton contro il cancro

Dopo l’operazione addominale e il ciclo di chemioterapia preventiva annunciato l’anno scorso, a settembre Kate Middleton aveva comunicato la remissione, spiegando: "La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute. Il viaggio contro il cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per chi ti è più vicino".