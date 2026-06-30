Justine Mattera, il figlio Vincent si è diplomato negli Stati Uniti: "Davvero orgogliosa di te"

Justine Mattera mamma orgogliosa. La showgirl, 55 anni, ha pubblicato sui social alcuni momenti della cerimonia del diploma del primo figlio, di quasi 19 anni. "Finalmente pubblico le foto e i video del diploma di Vincent alla High School americana. Mi ha fatto cancellare l'ultimo post", scrive Justine Mattera nella didascalia del post, ringraziando gli insegnanti della Chapel Hill-Carrboro City Schools che ha frequentato il figlio. Infine la showgirl non ha nascosto l'emozione: "Non pensavo di piangere, invece ho pianto. Sono davvero orgogliosa di te".

Nato nel 2007, Vincent è il primo figlio di Justine Mattera e Fabrizio Cassata, sposati dal 2009. Nello stesso anno la coppia ha accolto la seconda figlia, Vivienne.



La showgirl aveva presentato i suoi figli a Verissimo. "Li abbiamo voluti tanto. All'inizio credevo che non sarei riuscita a rimanere incinta, poi invece è arrivato Vincent quasi per caso, mentre stavo girando un film. Dopo il parto di Vincent, credevo che non avrei avuto altri figli. Poi ho preso coraggio. Ma durante il parto di Vivienne mi si è riaperta la cicatrice del cesareo precedente e abbiamo rischiato di morire entrambe", aveva raccontato la showgirl. Parlando della sua vita da mamma, Justine Mattera aveva aggiunto: "A volte sono una mamma un po' ingombrante. Loro delle volte si vergognano di me. Per esempio quando faccio il tifo per loro durante le gare sportive. Oppure, quando li andavo a prendere a scuola ed ero magari truccata per qualche servizio".