Justine Mattera presenta i figli Vivienne e Vincent

Justine Mattera presenta a Verissimo i figli Vincent (2007) e Vivienne (2009), nati dal matrimonio con Fabrizio Cassata. "A volte sono una mamma un po' ingombrante. Loro delle volte si vergognano di me. Per esempio quando faccio il tifo per loro durante le gare sportive. Oppure, quando li andavo a prendere a scuola ed ero magari truccata per qualche servizio", racconta la showgirl, 53 anni. Della maternità, Justine Mattera dice: "Li abbiamo voluti tanto. All'inizio credevo che non sarei riuscita a rimanere incinta. Poi invece è arrivato Vincent quasi per caso, mentre stavo girando un film". La showgirl ha avuto due gravidanze serene, i parti invece sono stati difficili: "Dopo il parto di Vincent, credevo che non avrei avuto altri figli. Poi ho preso coraggio. Ma durante il parto di Vivienne mi si è riaperta la cicatrice del cesareo precedente e abbiamo rischiato di morire entrambe". Justine Mattera è legata a Fabrizio Cassata da 23 anni, di cui 16 di matrimonio. "Stiamo insieme da tantissimi anni. Crediamo molto nel progetto della famiglia. Abbiamo sempre pensato che possono esserci alti e bassi, ma i figli rimangono la cosa più importante".