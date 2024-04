Juliana Moreira, la festa a sorpresa per il compleanno: “Tanto amore in un momento particolare”

Mentre Edoardo Stoppa è naufrago dell'Isola dei Famosi, gli amici hanno organizzato per il compleanno di Juliana Moreira una festa a sorpresa per farle sentire tutto il loro calore

Festa di compleanno a sorpresa per Juliana Moreira. La showgirl ha compiuto 42 anni e ha ricevuto una sorpresa speciale da parte dei suoi amici che si sono presentati a casa sua con torta di compleanno e palloncini.

"Quando la tua famiglia per scelta ti fa sentire tanto amore in un momento davvero particolare. Grazie ad ognuno di voi per tanto tanto amore. Mi avete commossa e veramente fregata, non me lo aspettavo davvero", ha scritto Juliana Moreira, che ha festeggiato circondata anche dall'amore dei suoi due figli - Lua Sophie (2011) e Sol Gabriel (2016) -, mentre il marito Edoardo Stoppa è naufrago dell'Isola dei Famosi.

La showgirl ha poi spiegato perché ha parlato di "momento particolare": "Per tanti motivi che sicuramente non vengo a dire su Instagram, quindi siate più gentili invece di dire cattiverie".

Anche dall'Honduras Edoardo Stoppa ha voluto mandare un pensiero alla moglie nel giorno del suo compleanno: "Auguri Juliana. Mi mancate da morire. Ogni sera guardo le stelle pensando a voi".

Ospite a Verissimo, Juliana Moreira aveva parlato della sua storia d'amore con Edoardo Stoppa, a cui è legata da 16 anni. "Da quando ci siamo conosciuti, non ci siamo più lasciati. Edoardo è una persona speciale. Sono felice e fortunata di aver trovato una persona così", aveva affermato la showgirl.