Jovanotti torna a casa dopo l’operazione

Jovanotti ha lasciato l'ospedale. Il cantante è stato dimesso, dopo essersi sottoposto a una seconda operazione a sei mesi dall'incidente in bicicletta nella Repubblica Domenicana.

"Mi hanno dimesso dall’ospedale e ci tengo moltissimo a ringraziarvi per i messaggi che ho ricevuto , mi hanno fatto compagnia in questi giorni. È stato un intervento lungo e impegnativo arrivato dopo 6 mesi dall’incidente e dal primo intervento che non aveva risolto la faccenda", ha fatto sapere Lorenzo Cherubini, 57 anni.

Il cantante afferma che il suo percorso di cure non è ancora finito: "Adesso ho ancora la colla fresca e ci vorrà tempo e fisioterapia per consolidare tutto e ritornare a ballare ecc". Accanto a lui, in questo momento difficile, c'è stata sempre sua moglie Francesca Valiani, a cui è legato dal 1994: "Avere con me Francesca ha reso tutto pieno di amore. Non ero abituato ad essere io quello bisognoso di cure, questo viaggio mi fa imparare molte cose".

Infine Jovanotti ha ringraziato i fan: "Questo messaggio è per ringraziarvi dell’affetto e dell’energia e per dirvi che non so quanto tempo ci vorrà prima di ritrovarci insieme in mezzo alla musica, ma ci ritroveremo e sarà pazzesco".

Il secondo intervento di Jovanotti

Jovanotti aveva fatto sapere lo scorso 16 febbraio di essersi sottoposto a un nuovo intervento.

"Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente. Nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente”, aveva spiegato il cantante

L'incidente in bici di Jovanotti

Jovanotti ha avuto un incidente in bicicletta il 16 luglio del 2023. "Ho fatto un gran volo in bici. Mi sono rotto una clavicola e il femore in tre punti. Sono in Repubblica Dominicana ospite di un amico, mi son portato la bici, al terzo giorno: sbam! Sono volato alla grande. Non ho visto il rallentatore del traffico. La frattura sulla clavicola è scomposta, mi sono rotto il femore in tre punti, un male assurdo", aveva spiegato il cantante.

Il primo intervento di Jovanotti era stato effettuato proprio in Repubblica Dominicana: "Ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e lunedì mi operano. Mi devono mettere un chiodo di titanio nel femore e una placca sulla clavicola. È un'operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po' di tempo, ma sono vivo e sto bene".