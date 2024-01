Nuovo intervento per Jovanotti: “Un passo alla volta torno in piedi”

Il cantante condivide sui social una foto dall’ospedale: “Dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente”

Jovanotti, che il 16 luglio aveva avuto un incidente in bicicletta mentre si trovava in vacanza nella Repubblica Domenicana - una brutta caduta che gli aveva causato una frattura scomposta della clavicola e del femore - ha condiviso sui social una foto dall’ospedale, annunciando di aver subito una nuova operazione.

"Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente. Nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente”, ha spiegato il cantante di 57 anni, che ha poi parlato dell’operazione subita.

“Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof. Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano, dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno. Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto, grazie!”, ha aggiunto il cantante.

“Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero. Ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio!”, ha concluso Jovanotti, che ad agosto aveva condiviso sui social alcuni momenti della sua riabilitazione, in compagnia di Gianni Morandi, a seguito del primo intervento.

Tra i tanti commenti al post del cantante anche quelli di numerosi amici e colleghi: “Sei forte Lorenzo! Ti aspettiamo tutti”, ha scritto, aggiungendo tanti cuori, Laura Pausini. “Vai Lore, ti aspettiamo”, ha aggiunto Cesare Cremonini, mentre Paola Iezzi ha scritto: “Forza Lorenzo, qui ti si aspetta con ardore!”

Jovanotti e l'incidente in bici: "Ho rotto femore e clavicola"

Jovanotti aveva annunciato di aver avuto un incidente in bicicletta il 16 luglio del 2023 con un video su TikTok dall'ospedale: "Ho fatto un gran volo in bici. Mi sono rotto una clavicola e il femore in tre punti. Sono in Repubblica Dominicana ospite di un amico, mi son portato la bici, al terzo giorno: sbam! Sono volato alla grande. Non ho visto il rallentatore del traffico. La frattura sulla clavicola è scomposta, mi sono rotto il femore in tre punti, un male assurdo".

Il cantante aveva poi fatto sapere di dover subire un intervento: "Ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e lunedì mi operano. Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto che vado operato. Mi devono mettere un chiodo di titanio nel femore e una placca sulla clavicola. È un'operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po' di tempo, ma sono vivo e sto bene". "Sono fortunato, è andata bene, poteva andare peggio, ma poteva anche andare meglio, ovvero rimanere qui in vacanza, a prendere il sole, fare qualche giretto in bici, stare qui con mia moglie Francesca da questi amici che ci hanno invitato", aveva concluso Lorenzo Cherubini.