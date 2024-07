Jovanotti un anno dopo l'incidente: "Alla fine dell'anno sarò più forte di prima"

Jovanotti, che un anno fa aveva avuto un incidente in bicicletta fratturandosi clavicola e femore in vacanza nella Repubblica Domenicana, ha condiviso sui social un video in cui rassicura i fan mostrando i suoi grandi progressi grazie alla fisioterapia: "Un anno fa volavo dalla bici, mi facevo malissimo disintegrando femore, trocantere e una clavicola".

"Dopo sei mesi ho trovato un chirurgo e un'equipe che mi ha rimesso tutto dritto. Tantissimo lavoro. Un anno di fisioterapia tutti i giorni, che sta continuando. Ma la buona notizia è che sta andando bene", ha raccontato il cantante, 57 anni, nel video che ha pubblicato sui social.

"Alla fine dell'anno sarò più forte di prima", rassicura poi Jovanotti.

Jovanotti e l'incidente in bici: la ripresa dopo due interventi

Dopo l'incidente di un anno fa, il cantante si è sottoposto a due interventi per ricostruire il femore e potersi rimettere in piedi. Un percorso non facile i cui progressi sono però incoraggianti come ci ha tenuto a far vedere lui stesso sui social.

"È stato un anno diverso, diciamo così. Molto diverso, inaspettato e pieno di cose. Poi avremo modo di raccontarcele. E la fisioterapia è importantissima. Motivazione, fisioterapia - quello che gli americani chiamano "il mindset" - e andare avanti e non mollare, tutti i giorni", conclude Jovanotti.