Jessica Morlacchi è la vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello. Dopo le intense emozioni vissute durante la finale del reality, la cantante ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per averla sostenuta nel suo lungo percorso.

Sul suo profilo Instagram, Jessica Morlacchi ha condiviso una foto del suo bassotto, Camillo, dedicando la vittoria al suo amato cagnolino: "Ti dedico tutto amore mio. Ti amo. Mamma J".

Jessica Morlacchi, lo scontro con Helena raccontato a Verissimo

Ospite di Verissimo nel gennaio del 2025, Jessica Morlacchi aveva parlato della decisione di abbandonare la Casa del Grande Fratello, dopo il duro scontro con Helena Prestes: "Sono uscita con grande dolore perché non mi è andato giù di essere messa sullo stesso piano con una persona che mi ha lanciato un bollitore, che è un gesto violento". In merito allo scontro con Helena Prestes, la cantante aveva aggiunto: "So di non essere una santa, di avere una lingua abbastanza tagliente. In quel frangente è uscita la parte peggiore di me e sono uscita perché non volevo che uscisse una parte ancora più brutta. Dopo quattro mesi, sono scoppiata. Sono molto arrabbiata con me stessa, non dovevo cadere in quella trappola. Ho lavorato tanto per eliminare quella Jessica".