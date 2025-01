Jessica Morlacchi, dalla decisione di lasciare il Gf al rapporto con Helena Prestes e Luca Calvani

Jessica Morlacchi parla a Verissimo della decisione di abbandonare la Casa del Grande Fratello, dopo il duro scontro con Helena Prestes e il conseguente provvedimento del Gf: "Sono uscita con grande dolore perché non mi è andato giù di essere messa sullo stesso piano con una persona che mi ha lanciato un bollitore, che è un gesto violento". In merito allo scontro con Helena Prestes: "So di non essere una santa, di avere una lingua abbastanza tagliente. In quel frangente è uscita la parte peggiore di me e sono uscita perché non volevo che uscisse una parte ancora più brutta. Dopo quattro mesi, sono scoppiata". Ripensandoci oggi: "Sono molto arrabbiata con me stessa, non dovevo cadere in quella trappola. Ho lavorato tanto per eliminare quella Jessica".

Per quanto riguarda il rapporto con Helena Prestes oggi: "Abbiamo avuto un primo chiarimento in cui ho cercato di non infierire perché lei stava nella Casa e so come ci si sente dopo quattro mesi là dentro. Tra noi ci sono stati momenti di scontro, ma anche momenti divertenti, non escludo che se fossimo rimaste nella Casa avremmo poi fatto di nuovo pace". Per quanto riguarda invece il rapporto con Luca Calvani: "È la persona con cui sono arrabbiata di più. Mi sono sentita usata. Ho aperto il mio cuore a Luca e sentivo di avere un rapporto esclusivo con lui". Jessica Morlacchi precisa che si riferisce a un rapporto di amicizia, dopo un primo momento di infatuazione da parte della cantante: "La febbre sale, ma poi scende. Quando ho capito la situazione, siamo rimasti molto amici, eravamo molto legati. Ho provato tanta delusione, ho visto una persona che mi ha fatto un voltafaccia improvviso. Ho visto in lui tanta falsità".