Jenny Guardiano, l'intervista in 100 secondi

Jenny Guardiano ha raccontato a Verissimo la fine della sua storia d'amore con Tony Renda. È stato il dj a decidere di mettere fine alla loro relazione, dopo un periodo complicato nella coppia: "Tony mi ha lasciata dopo la morte di mio padre. C'era molta tensione nella coppia. Abbiamo avuto un litigio, in cui Tony è esploso. Poi ha fatto gli scatoloni con le mie cose e mi ha chiesto di venirli a prendere". L'ex protagonista di Temptation Island ha rivelato anche che Tony non vedesse di buon occhio la vicinanza di Jenny al padre nella malattia: "Tony mi diceva che mio padre non mi era stato vicino in alcune fasi della mia vita". "Sarebbe stato più sano lasciarci tempo fa. Mi do le colpe per aver insistito troppo", ha aggiunto Jenny, che oggi è pronta a ricominciare da sé: "Questa volta ho messo un punto e non ho voluto supplicare nessuno". Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Jenny Guardiano a Verissimo.