Jennifer Lopez parla del divorzio da Ben Affleck: "Mi ha fatto male"

La popstar ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Ben Affleck: "Non ho rimpianti, ma questo non vuol dire che quello che mi è successo non abbia fatto male"

Jennifer Lopez parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con Ben Affleck. "Pensavo di aver imparato a stare da sola, ma non era così. Questa estate mi sono detta 'ho bisogno di andare via e stare da sola'. Dovevo provare a me stessa di poterlo fare. Non ho rimpianti, ma questo non vuol dire che quello che mi è successo non abbia fatto male”, ha detto la popstar a Magazine Interview.

Oggi J.Lo si dichiara single: "Mi sento sola e spaesata, ma non lascerò che questa cosa mi distrugga. Sono in grado di provare gioia anche da sola. Non devo cercare la felicità da nessun altro, ma solo da me stessa".

Jennifer Lopez e Ben Affleck si erano conosciuti nel 2002 sul set di Amore estremo - Tough Love. Erano a un passo dal matrimonio, ma nel 2004 si sono lasciati. Entrambi avevano dichiarato che a dividerli era stata un'eccessiva pressione mediatica. Per 18 anni non si sono più frequentati. Nel 2021 si sono ritrovati, entrambi single. J.Lo nel frattempo ha avuto due figli dal matrimonio con Marc Anthony. Ben Affleck è stato sposato per 10 anni con Jennifer Garner con cui ha avuto tre figli. Il loro ritorno insieme aveva fatto sognare i fan della coppia. Si sono sposati a luglio del 2022. Dopo mesi di rumor, lo scorso agosto è stata diffusa la notizia del loro divorzio.