"È stato un anno difficile e sono grato per tutto questo".

Con queste toccanti parole inizia un lungo post scritto da James Van Der Beek, l'attore celebre per aver interpretato Dawson nella serie Dawson's Creek. Nel novembre 2024, l'attore aveva annunciato sui social di avere il cancro.

James Van Der Beek condivide uno scatto di famiglia insieme a sua moglie Kimberly Brook e i loro sei figli. Nella didascalia del post, l'attore riflette sulla nuova direzione della sua vita dopo la scoperta della malattia: "Sono grato per il dono di sapere cosa si prova ad avere amici a un livello così profondo. Sono grato per questo nuovo rapporto che ho con il mio corpo".

James Van Der Beek ringrazia sua moglie e i suoi figli per il loro sostegno: "E sono grato alla mia super moglie che mi è stata vicino a livelli che non avrei mai creduto possibili. Mi ha mostrato cos'è l'amore incondizionato e la magia che ne deriva. E, naturalmente, sono grato al piccolo esercito biondo che mi mantiene presente, attivo e ispirato. Vi amo ragazzi".

James Van Der Beek, l'annuncio della malattia

Nel novembre del 2024, James Van Der Beek aveva parlato del tumore in un'intervista a People: "Ho affrontato la diagnosi privatamente e mi sto curando per guarire con il supporto della mia famiglia".

"'È cancro': ogni anno circa 2 miliardi di persone nel mondo ricevono questa diagnosi. Io sono uno di loro. Non c'è un manuale su come annunciare queste cose, io avevo programmato di parlarne con il magazine People a un certo punto per aumentare la consapevolezza e raccontare, in prima persona, la mia storia. Ho dovuto però cambiare i miei piani quando, questa mattina, sono stato informato che un tabloid avrebbe dato la notizia", aveva scritto l'attore su Instagram.