Jacqueline Luna Di Giacomo mostra sui social la pancia dopo la gravidanza

A quasi quattro mesi dal parto, Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la pancia in un simpatico video condiviso sulle sue storie di Instagram. Nella breve clip, la neomamma scherza sul fatto che l'amata suocera - la madre del compagno Ultimo - ha cucinato per lei gli gnocchi. "Io sto dimagrendo, poi c'è Anna che cucina gli gnocchi alla sorrentina e io ne mangio due porzioni, perché chi sono io per non mangiare due porzioni degli gnocchi alla sorrentina di Anna?", scherza Jacqueline nel video pubblicato sui social. La 25enne è diventata mamma per la prima volta del piccolo Enea lo scorso 30 novembre. Dopo il parto, Jacqueline aveva dedicato delle dolci parole alla mamma di Ultimo, Anna Sanseverino, al suo fianco nel periodo delicato della gravidanza: "Il fuso orario mi porta a rivedere le foto dei mesi passati. L’aiuto per una neo mamma è fondamentale, che sia famiglia o amici, è oro averlo e io sono così fortunata ad avere come spalla nonna Anna. Senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio. Spero di essere per Enea la mamma favolosa che sei tu!".

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, lo scatto con Enea

In occasione del suo 29esimo compleanno, Ultimo ha condiviso su Instagram un tenero ritratto di famiglia che lo ritraeva accanto alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo e al figlio Enea. "Il primo compleanno da papà. L'ultimo compleanno da ventenne - ha scritto l'artista nella didascalia del carosello di scatti della festa di compleanno - Mi sento sempre appeso ad un filo lontano. Mi sento sento sempre Peter Pan".

