Iva Zanicchi: "Ho un vecchio che mi corteggia"

Iva Zanicchi rivela a Verissimo di avere il desiderio di potersi innamorare. E racconta: "Ho un vecchio che mi corteggia, avrà una decina d'anni in meno di me", dice la cantante, 86 anni, con la sua solita ironia.



"Mi corteggia con molta discrezione, mi manda dei messaggi come se fosse un ragazzino di 18 anni. Mi manda i fiori con dei messaggini molto carini", aggiunge Iva Zanicchi, ma rivela che il primo appuntamento con il corteggiatore è stato un po' deludente: "Siamo andati a cena in un ristorante bellissimo di Milano. Mi ha chiesto: 'Cosa bevi? Io berrei acqua'. Io ho risposto: 'Io berrei anche un po' di vino'. Poi ho detto: 'Prenderei il risotto con il tartufo'. E lui mi ha detto: 'Io senza'. Ho capito che è un tirchione". Rimane però un dubbio, perché la cantante conclude il racconto con queste parole: "Vabbè di bugie oggi ne ho dette anche troppe".



Il grande amore di Iva Zanicchi rimane però Fausto Pinna, scomparso nel 2024 e a cui la cantante è stata legata per quasi 40 anni. "Fausto è stato il più grande amore della mia vita", dice la cantante, convinta però che anche Fausto desidererebbe che lei trovasse qualcuno con cui condividere la vita: "Lo sogno spesso che mi dice: 'Dai Iva, sono contento. Hai bisogno di un compagno'".



