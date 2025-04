Iva Zanicchi ricorda l'incontro con Papa Francesco: "Mi chiese scusa"

Iva Zanicchi ricorda a Verissimo il suo incontro con Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. "Eravamo andati a fare un concerto. Tutti i cantanti furono presentati al Pontefice, ci raccomandarono di fare solo un piccolo inchino, senza fermarci a parlare con lui né baciarlo. Quando è stato il mio turno, mi sembrava brutto non dire nulla, allora ho detto: 'Santo Padre sono Iva Zanicchi, una vecchia cantante italiana'. Allora lui mi disse: 'No, vecchia no'".

A quel punto la cantante, 85 anni, corresse Papa Francesco: "Un vescovo gli fece presente: 'È la signora che canta Zingara' perché tempo prima lui in un'intervista in Spagna aveva detto: 'Non sono mica una zingara, come quella bella canzone cantata da Mina'. Io allora lo corressi: 'Santo Padre no! L'unica vera zingara sono io'. E lui allora mi chiese scusa, disse: ' Desculpame'. E io risposi: 'Va bene, la perdono'. È stato un incontro molto piacevole in cui l'ho fatto ridere".