Iva Zanicchi fa chiarezza sul misterioso corteggiatore: "È nella mente"

Iva Zanicchi racconta la verità dopo le sue dichiarazioni a Verissimo dello scorso aprile, quando la cantante, 86 anni, raccontò di un misterioso corteggiatore, per smentire fuori dal programma le sue stesse dichiarazioni.



"Il corteggiatore di cui ti parlavo c'è, ma nella mente", afferma Iva Zanicchi. E sui corteggiatori aggiunge: "Se hanno la mia età? Anche più vecchi. Ce ne sono un paio che continuano a scrivermi, ma sono ridicoli". La cantante poi condivide una riflessione sull'amore: "L'amore fa parte di noi, quando riesci a 86 anni a provare dentro di te un sentimento, un'attrazione, che magari è solo tua, ti aiuta a vivere. È bello, aiuta".