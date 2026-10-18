Amanda Lear: "La canzone di Miley Cyrus assomiglia alla mia, valuto se procedere per vie legali"

"The Sphinx è la mia migliore canzone, ci tengo, non voglio che me la rubino. Nel nuovo album di Miley Cyrus c'è una canzone che le assimiglia": Amanda Lear spiega a Verissimo di aver percepito una notevole somiglianza tra il suo brano del 1978 The Sphinx e il brano del 2026 di Miley Cyrus Redlights, come aveva già notato la stessa Amanda Lear in un post sui social.



"Facciamo ascoltare agli esperti musicali le due canzoni. Ancora non si sa se ci sia stato plagio", aggiunge Amanda Lear. La cantante e attrice non è amareggiata per l'accaduto: "Sono lusingata che una grande cantante americana abbia fatto qualcosa che assomiglia a una mia canzone. Mi fa piacere". Ma Amanda Lear sta valutando se procedere per vie legali: "Ho un appuntamento con un avvocato per parlare di questa storia di Miley Cyrus. Dobbiamo valutare cosa fare, se andare avanti o lasciar perdere".