Ilary Blasi, tutte le volte che è stata ospite a Verissimo

Dall'amore per i genitori alle emozioni della terza gravidanza fino alla separazione da Francesco Totti e alla rinascita: negli anni Ilary Blasi si è raccontata tante volte a Verissimo.

Nella puntata di Verissimo - Le Storie di domenica 9 giugno è andata in onda l'intervista della conduttrice dello scorso gennaio in cui ha raccontato il nuovo capitolo della sua vita, quello dopo la separazione da Francesco Totti. "Non provo rabbia, rimane la delusione. Oggi guardo avanti, non mi va più di guardare indietro, ormai il passato è passato. È iniziata un'altra vita, è nata una nuova Ilary", ha detto Ilary Blasi.

A dicembre del 2023 aveva parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio, chiedendo scusa per le dichiarazioni rilasciate sempre a Verissimo nel 2022. "Credevo in quello che dicevo. L'ho fatto perché credevo a mio marito. Ho difeso quella che io pensavo fosse la verità ma, evidentemente, i giornali ne avevano un’altra di verità, che poi era quella giusta, ma io non lo sapevo. Ho reagito così perché avevo una versione diversa dalla loro. Oggi chiedo scusa ai giornali e ai giornalisti", aveva spiegato la conduttrice. Nel 2018 aveva raccontato di essere una mamma un po' severa: "Ci tengo ad alcune cose: agli orari, alle parole date. I miei figli hanno delle responsabilità".

Nel 2016 aveva parlato delle emozioni della nascita della terza figlia Isabel: "Ho avuto Cristian a 24 anni e Chanel a quasi 26. Questa terza gravidanza l'ho vissuta in un'età un po' più matura e me la sono goduta molto di più. Sono pazza di Isabel". Nel 2015 era stata lei la protagonista dell'emozionante momento in cui Silvia Toffanin annunciava di aspettare la sua secondogenita. Nel 2014 aveva intervistato l'amica Silvia Toffanin invertendo i ruoli conduttrice-ospite. Nel video sopra, il meglio di Ilary Blasi a Verissimo