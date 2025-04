Ilary Blasi compie 44 anni, gli auguri dei figli Cristian e Chanel

Instagram: @cristiantotti__

Ilary Blasi compie 44 anni. Per lei arrivano i dolci messaggi social dei figli maggiori, Cristian e Chanel, nati dal matrimonio con Francesco Totti.

Cristian Totti pubblica un selfie con la madre, accompagnandolo con una dedica: "Tanti auguri mamma. Ti amo da morire".

Chanel Totti sceglie invece un elegante scatto dove posa accanto a Ilary scrivendo: "Auguri alla mia spalla, non smetterò mai di ringraziarti. Ti amo".

Dopo la separazione da Francesco Totti nel 2022, la conduttrice ha trovato un nuovo equilibrio accanto a Bastian Muller.

Ospite a Verissimo, parlando della fine del suo matrimonio, Blasi aveva raccontato: "Ti riabitui a tutto, la vita è così veloce", sottolineando come la vicinanza della sua famiglia sia stata fondamentale in questo percorso: "Siamo una famiglia molto numerosa, ho i miei genitori, che vivono accanto a me, ho mia nonna e i miei figli".

"Siamo molto uniti, tra noi regnano l'amore e la serenità", aveva ribadito.