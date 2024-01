Ilary Blasi parla a Verissimo della separazione da Francesco Totti: "Penso che sia stato un bel matrimonio nonostante tutto. Rifarei tutto quello che ho fatto, non ho né rimpianti né rimorsi".

La conduttrice spiega la scelta di racchiudere la sua verità nel suo primo libro Che stupida – la mia verità, in uscita il 30 gennaio, e a chi la criticata perché "i panni sporchi si lavano in casa", risponde: "Il primo a lavare i panni sporchi e a stenderli è stato Francesco con l'intervista sul Corriere della Sera".

Per quanto riguarda la sua vita oggi, Ilary Blasi dice: "Non provo rabbia, rimane la delusione. Oggi guardo avanti, non mi va più di guardare indietro, ormai il passato è passato. È iniziata un'altra vita, è nata una nuova Ilary".

In futuro Ilary Blasi non esclude un secondo matrimonio: "Perché mettere limiti alla provvidenza? Io credo ancora nell'amore e nel matrimonio".