Ilary Blasi, la dedica a Bastian Muller per il compleanno: "Vorrei incontrarti altre cento volte"

Storie Instagram @ilaryblasi

Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre più complici. La conduttrice ha condiviso nelle sue storie su Instagram una romantica dedica al compagno, in occasione del suo 37esimo compleanno.

"Vorrei incontrati altre cento volte. Tanti auguri amore", ha scritto Ilary, aggiungendo un cuore alla foto di un loro tenero abbraccio con in sottofondo le note del brano Every Breath You Take dei Police. La coppia ha festeggiato con una vacanza in Svizzera e la conduttrice ha poi condiviso nelle sue storie alcune immagini del loro viaggio.

Storie Instagram @ilaryblasi

Di recente Ilary e Bastian avevano fatto anche un vacanza in Sudafrica e anche in quell'occasione aveva dedicato dolci parole al compagno: "Grazie per questa meravigliosa sorpresa. È stata un'esperienza incredibile, ti amo", aveva scritto a corredo di alcune tenere immagini con l'imprenditore.

Ilary Blasi e l'amore a Verissimo: "Oggi sono serena"

Ospite a dicembre a Verissimo, Ilary Blasi aveva parlato della sua nuova vita dopo la separazione da Francesco Totti.

"Oggi sono serena e il mio 'compagno di viaggi' sta bene. Adesso sono molto positiva e curiosa, mi lascio sorprendere dalla vita", aveva raccontato Ilary Blasi a Silvia Toffanin.