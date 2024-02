Ilary Blasi, la vacanza in Sudafrica con Bastian Muller

Nuova fuga romantica per Ilary Blasi e Bastian Muller, che hanno scelto il Sudafrica per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme. Come mostrato attraverso alcuni scatti pubblicati dalla coppia su Instagram, la conduttrice e il fidanzato hanno visitato diverse meraviglie locali, tra cui Clifton Beach e meravigliose cartoline del Penguin Park. Ilary Blasi e Bastian Muller non sono nuovi a simili fughe romantiche. Insieme hanno già visitato il Marocco, Londra, la Thailandia, la Turchia, il Brasile, ma soprattutto New York, la città dove la loro storia d'amore è cominciata e in cui si sono ritrovati per celebrare il primo anniversario insieme.

Ilary Blasi a Verissimo

Ospite domenica 3 dicembre a Verissimo, Ilary Blasi ha parlato della sua nuova vita dopo la separazione da Francesco Totti. "Oggi sono serena e il mio 'compagno di viaggi' sta bene", aveva raccontato Ilary Blasi durante l'intervista rilasciata a Verissimo lo scorso 3 dicembre. Quindi aveva proseguito: "Adesso sono molto positiva e curiosa, mi lascio sorprendere dalla vita" Nell'ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin, lo scorso 28 gennaio, la conduttrice era invece tornata sulla rottura con Francesco Totti, raccontata dal suo punto di vista nel libro Che Stupida. "Dopo un anno e mezzo dalla fine del matrimonio provo sensazioni miste: a volte malinconia e nostalgia, ma anche gratitudine".