Ilary Blasi compie 45 anni e li festeggia con gli auguri dei figli Cristian, 20 anni, e Chanel, 18 anni, nati dal matrimonio con Francesco Totti. Il primogenito della conduttrice condivide tra le sue storie Instagram una foto con la mamma al tramonto, accompagnata dalla tenera dedica: "Auguri alla mamma migliore, ti amo". Anche Chanel pubblica sui social un dolce pensiero per Ilary Blasi, condividendo uno scatto al mare con la madre e uno di quando era piccola. "Buon compleanno, il mio punto fermo. Ti amo", le parole scelte da Chanel Totti a corredo degli scatti mamma e figlia.

Alla vigilia del suo compleanno, Ilary Blasi ha trascorso degli attimi di relax a Capri, in compagnia della terza figlia Isabel, nata nel 2016, e del compagno Bastian Muller.

Ilary Blasi a Verissimo: "Dopo il divorzio mi sposo"

Ospite a Verissimo a marzo, Ilary Blasi aveva commentato le voci di un imminente matrimonio con il fidanzato Bastian Muller. "Se mi sposo? Quando divorzio", aveva affermato la conduttrice, che è stata sposata dal 2005 al 2022 con Francesco Totti. Per quanto riguarda il divorzio dall'ex marito, Ilary Blasi aveva aggiunto: "Manca poco, siamo ai titoli di coda".