Ignazio Moser, la dedica per i due anni di matrimonio con Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le emozioni per la nascita della prima figlia

Nello studio di Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano condiviso le emozioni per la nascita della prima figlia Clara Isabel, venuta alla luce lo scorso 15 ottobre.



"Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva dichiarato la modella e influencer, ripensando ai primi istanti dopo la nascita della figlia. Cecilia Rodriguez aveva raccontato anche il parto: "Clara Isabel è nata dopo 15 ore di induzione. Temevo di dover fare il cesareo. Ho fatto di tutto per farla nascere in modo naturale, ho anche ballato. Però rivivrei tante volte il parto perché è stato incredibile".

