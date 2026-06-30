Ignazio Moser, la dedica per i due anni di matrimonio con Cecilia Rodriguez

È una dedica piena d’amore quella scritta da Ignazio Moser a sua moglie Cecilia Rodriguez, in occasione del loro secondo anniversario di matrimonio.
“2 anni. Buon anniversario Chechunita, non vedo l’ora di augurartelo ogni 30 giugno per il resto della nostra vita", scrive Ignazio Moser nella didascalia del post pubblicato su Instagram.
Nello scatto condiviso con i follower, vediamo la coppia mentre si scambia un bacio nel giorno delle nozze.
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati il 30 giugno 2024 in Toscana. Belen Rodriguez è stata damigella d'onore della sorella.
Nello studio di Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano condiviso le emozioni per la nascita della prima figlia Clara Isabel, venuta alla luce lo scorso 15 ottobre.
"Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva dichiarato la modella e influencer, ripensando ai primi istanti dopo la nascita della figlia. Cecilia Rodriguez aveva raccontato anche il parto: "Clara Isabel è nata dopo 15 ore di induzione. Temevo di dover fare il cesareo. Ho fatto di tutto per farla nascere in modo naturale, ho anche ballato. Però rivivrei tante volte il parto perché è stato incredibile".