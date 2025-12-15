Ignazio Boschetto, il primo concerto con il figlio Gabriele

Ignazio Boschetto, voce de Il Volo, celebra il primo concerto insieme al figlio Gabriele con un dolce scatto. "C’è sempre una prima volta e molte volte abbiamo provato ad immaginare questa in particolare", scrive il cantante, 31 anni, a corredo delle foto che lo ritraggono insieme alla sua famiglia.

"L’emozione non si è avvicinata minimamente all’immaginazione. Questo momento sarà decisamente uno dei migliori highlights della nostra vita", conclude Ignazio Boschetto che, in uno degli scatti pubblicati, tiene in braccio Gabriele, il quale porta al collo il badge del concerto.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, marito e moglie dal 2024, avevano dato l'annuncio della gravidanza ad aprile con un post sui propri canali social: "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma".

Il tenore de Il Volo e la modella, tramite una storia congiunta su Instagram, avevano successivamente reso nota la nascita di Gabriele. "A casa con il nostro piccolino", scrivevano a corredo di un orsetto con dei palloncini azzurri e la scritta "Benvenuto Gabriele".

Ignazio Boschetto, le nozze con Michelle Bertolini: "Non desideravo altro"

Ospite a Verissimo insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto aveva raccontato delle nozze avvenute nel settembre 2024: "Sono felicissimo, non desideravo altro. Forse è ancora presto per dirlo, ma la mia vita ha preso una forma che mi piace".